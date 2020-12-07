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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 43 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 43 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnakta kaçakçılık operasyonları: 43 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 30 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 267 gram esrar, 88 gram eroin, 46 gram metamfetamin, 4 gram Hint keneviri tohumu, 27 uyuşturucu hap, 1120 paket kaçak sigara, 1700 puro, 9 cep telefonu ve 1 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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