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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:01,Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı
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ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 10-16 Ağustos tarihlerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 71 gram metamfetamin, 48 gram esrar, 10 gram eroin ile gümrük kaçağı 760 paket sigara, 48 cep telefonu ve 148 tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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