MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 39 gözaltı
GeriGündem Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 39 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 39 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 39 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 23-29 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 121 gram eroin, 36 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 1 gram bonzai, 29 ecstasy, 4 sentetik ecza maddesi, bin 764 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki, 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle