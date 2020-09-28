Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde 21-27 Eylül tarihleri arasında kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 37,9 gram esrar, 5,03 gram metamfetamin, 1,98 gram eroin, 1 adet extacy, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 38 bin 400 adet sigara filtresi, 500 paket kaçak sigara, 339 adet kaçak cep telefonu, 122 kilogram kaçak tütün, 55 adet güneş gözlüğü, 36 adet pense, 256 çift spor ayakkabı, 15 adet kol saati ele geçirildi. Sahte 100 liralık banknotun da ele geçirildiği operasyon sonrası 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.