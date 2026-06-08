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Şırnak'ta JASAT operasyonları: 40 şüpheliden 12'si tutuklandı

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#JASAT#Operasyon#Adliye
Şırnakta JASAT operasyonları: 40 şüpheliden 12si tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 15:20

Şırnak'ta Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-7 Haziran tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler arasında hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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#JASAT#Operasyon#Adliye

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