Şırnak'ta JASAT operasyonları: 40 şüpheliden 12'si tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-7 Haziran tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler arasında hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.