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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-
Haber Giriş: 01.05.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik!

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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik!

Şırnak'ta 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonları sürerken, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Kentte gece boyunca helikopter hareketliliği dikkat çekerken gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.

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  • Şırnaktan sınıra özel birlikler sevk edildi Terör hedefleri yerle bir ediliyor
  • Şırnaktan sınıra özel birlikler sevk edildi Terör hedefleri yerle bir ediliyor
  • Şırnaktan sınıra özel birlikler sevk edildi Terör hedefleri yerle bir ediliyor
  • Şırnaktan sınıra özel birlikler sevk edildi Terör hedefleri yerle bir ediliyor
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Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise teröristlere ait hedefler, ateş altına alındı. Gece boyunca helikopter hareketliliği yaşanırken, günün erken saatlerinde ise Şırnak'tan 'Pençe- Yıldırım' ve 'Pençe- Şimşek' operasyonlarının sürdüğü sınıra da onlarca araçla özel birlikler sevk edildi.

Terör örgütü PKKya yönelik operasyonların yürütüldüğü Şırnakta askeri hareketlilik
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla komando birlikleri, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin barınma alanlarını tarıyor. Teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınaklar, bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip edilirken, tespit edilen el yapımı patlayıcılar da Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.

Şırnakta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik

SAVAŞ UÇAKLARIYLA TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'dan dün gece kalkan savaş uçaklarıyla Metina ile Avaşin-Basyan bölgesinde bulunan terör örgütü PKK kampları ateş altına alınırken, İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile de 24 saat esasına göre operasyona destek veriliyor.

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