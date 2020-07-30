Şırnak'ta girdiği nehirde kaybolmuştu... Valilik'ten açıklama geldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, önceki gün 4 arkadaşıyla Dicle Nehri'ne giren 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ın akıntıya kapılarak kaybolduğu anımsatıldı.



Bunun üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin Cizre Kaymakamlığı koordinesinde arama çalışmalarına başladığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için Ilısu Barajı'ndaki suyun debisinin düşürüldüğü belirtildi.



Arama çalışmalarına Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği Dalgıç Ekipleri'nin de katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 kişilik dalgıç ekibi, 2 zodyak bot ve 3 drone ile aramalar gündüz devam etmektedir. Ayrıca AFAD, 112 ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta ve Sosyal İşler Müdürlüğü, alanda çalışmalara destek vermektedir. Gündüz yapılan bütün arama faaliyetlerine karşın akıntıya kapılan vatandaşımıza henüz ulaşılamamıştır. Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edilecektir."



Valilikçe 10 Mayıs'ta yayımlanan genelgeyle Dicle Nehri başta olmak üzere akarsu, baraj ve göletlerde yüzmenin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, "Yukarıda bahse konu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın, valilik genelgesi ile hüküm altına alınan yasaklama kararına uymaları hayati önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.