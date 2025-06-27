Şırnak'ta feci ölüm! Klimaya su doldururken elektrik akımına kapıldı

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Olay, 25 Haziran'da Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Öngün, evindeki klimanın haznesine su doldurduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Öngün ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Öngün, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Öngün'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyünde defnedilecek.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor