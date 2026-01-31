×
Şırnak'ta feci kaza! Minibüs takla attı: 2 can kaybı, 6 yaralı

#Şırnak #Cizre#Trafik Kazası
Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüste, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Cizre ilçesi Yolaçan köyü mevkisinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre yönüne giden 06 MD 4875 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yol kenarına devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

