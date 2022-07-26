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Şırnak'ta feci kaza! Merve öğretmenden acı haber

#Şırnak #İdil#Trafik Kazası
Şırnakta feci kaza Merve öğretmenden acı haber

Şırnak’ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki öğretmen Merve Batmaz, yaşamını yitirdi. Kazada otobüsteki 10 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde İdil ilçesi ile Karalar beldesi Oyalı köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak’tan Diyarbakır’a yolcu taşıyan plakalı otobüs, Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu öğretmeni Merve Batmaz’ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsteki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Merve Batmaz’ın cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnakta feci kaza Merve öğretmenden acı haber

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Öte yandan kazada yaşamını yitiren öğretmenle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesabından, taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "İdil ilçesi Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Merve Batmaz öğretmenimiz geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına sabrı cemil ve milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Şırnakta feci kaza Merve öğretmenden acı haber

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#Şırnak #İdil#Trafik Kazası

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