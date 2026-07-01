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Şırnak'ta feci kaza! Devrilen tankerin şoförü öldü

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#Şırnak#Tanker#Kaza
Şırnakta feci kaza Devrilen tankerin şoförü öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 17:28

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bariyerlere çarpıp, devrilen tankerin şoförü Veysi Kartal (25) hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Silopi çevre yolunda meydana geldi. Veysi Kartal’ın kontrolünü yitirdiği 34 KJ 6628 plakalı boş tanker, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Kartal ile yanındaki kişi ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Şırnakta feci kaza Devrilen tankerin şoförü öldü

HAYATA VEDA ETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Veysi Kartal, kurtarılamadı. Kartal’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Şırnak#Tanker#Kaza

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