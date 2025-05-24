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Şırnak'ta feci kaza! Araç şarampole devrildi: Aynı aileden 3 can kaybı, 3 yaralı

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#Şırnak#Trafik Kazası#KAZA
Şırnakta feci kaza Araç şarampole devrildi: Aynı aileden 3 can kaybı, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 11:45

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnakta feci kaza Araç şarampole devrildi: Aynı aileden 3 can kaybı, 3 yaralı


Ekipler araçta bulunan Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şırnakta feci kaza Araç şarampole devrildi: Aynı aileden 3 can kaybı, 3 yaralı

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#Şırnak#Trafik Kazası#KAZA

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