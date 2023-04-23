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Şırnak'ta feci kaza... 2 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı

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#Şırnak#Polis#Trafik
Şırnakta feci kaza... 2 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 17:01

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarptığı kazada 1'si çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında İdil çevre yolunda meydana geldi. Hidrolik bom vinci taşıyan, Mehmet Şah Seçkin (42) yönetimindeki 34 EVV 239 plakalı kamyonet, aynı yöne giden F.G. (27) yönetimindeki 01 AJH 845 plakalı otomobille çarpıştı.

Şırnakta feci kaza... 2 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı

Kazada sürücü Seçkin ile Mesut Arsokay (13) hayatını kaybetti, E.A. (6), B.A. (42), E.A. (15), H.A. (46), R.S. (33), C.S. (14), F.G. (27) ile D.S. yaralandı. 8 yaralı, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Şırnak#Polis#Trafik

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