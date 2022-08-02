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Şırnak'ta EYP'li saldırıda şehit olan güvenlik korucusu için tören

#Şırnak#Şehit#Korucu
Şırnakta EYPli saldırıda şehit olan güvenlik korucusu için tören

Şırnak'ta yol çalışmasında PKK'lı teröristlerin daha önce araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilakıyla şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu (41) için cenaze töreni düzenlendi. Şehit Mehmetoğlu, toprağa verilmek üzere Uludere ilçesi Gülyazı köyüne dualarla uğurlandı.

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Uludere ilçesi Gülyazı köyü Beyaz Tepe bölgesinde yol çalışması sırasında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce araziye yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu yaralandı. Mehmetoğlu, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şırnakta EYPli saldırıda şehit olan güvenlik korucusu için tören

Şehit için 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, kurum müdürleri ve güvenlik korucuları katıldı.

Şırnakta EYPli saldırıda şehit olan güvenlik korucusu için tören

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Şehit Mehmetoğlu'nun cenazesi, öz geçmişinin okunduğu törende, duaların ardından silah arkadaşları tarafından helikoptere konulup toprağa verilmek üzere Uludere ilçesi Gülyazı köyüne uğurlandı.

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#Şırnak#Şehit#Korucu

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