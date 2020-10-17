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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi

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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 silahlı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.

 

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