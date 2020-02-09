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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Şırnak'ta eğitime kar engeli

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Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle yarın il merkezi ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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