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DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 19:28,Son Güncelleme:

Şırnak'ta dört terörist teslim oldu

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Şırnak'ta dört terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6’ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116’ya yükseldi" denildi.

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