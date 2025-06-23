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Şırnak'ta dehşet! Gülizar Yıldız, çalıştığı lokantada bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Gülizar Yıldız#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 09:50

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ın (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olay, kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnakta dehşet Gülizar Yıldız, çalıştığı lokantada bıçaklanarak öldürüldü

Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Şırnakta dehşet Gülizar Yıldız, çalıştığı lokantada bıçaklanarak öldürüldü

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ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Gülizar'dan geriye bir düğünde çekildiği görüntüleri kaldı. Öte yandan Gülizar Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; lokantanın mutfak bölümüne gelen Gülizar'ın yanına hızla giden R.K.'nin birden genç kadını bıçakladığı, daha sonra çalışanların müdahalesi yer alıyor. R.K.'nin emniyetteki işlemleri de sürüyor.

Şırnakta dehşet Gülizar Yıldız, çalıştığı lokantada bıçaklanarak öldürüldü

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#Şırnak#Gülizar Yıldız#Kadın Cinayeti

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