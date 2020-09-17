Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı

Diyarbakır'dan sonra Şırnak'ta da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek protesto eylemi düzenledi. Geçen hafta Şırnak'ta aralarında şehit anneleri, eşleri ile çocukları kaçırılan annelerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşün ardından aileler, HDP il binası önüne gelerek eylem yapma kararı almıştı. Bugün 15 kadın ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelerek, teröre ve HDP'ye tepkilerini ifade etti.



'OĞLUM GELENE KADAR BEN HDP’NİN ÖNÜNE GELECEĞİM'



7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP önüne geldiğini söyleyen Emine Üstek, bu eylemlerini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Üstek, "Oğlum Kurban Bayramı'nda pikniğe gitti. Nereye pikniğe gideceğini sordum 'Anne bilmiyorum' dedi. Bütün arkadaşlarının evlerini dolaştım tüm arkadaşları evdeydi. Tek benim oğlum yoktu, oğlumun gelmesini istiyorum. Ben huzur, barış istiyorum. Oğlum gelene kadar ben HDP’nin önüne geleceğim. Oğlumu onlardan istiyorum. Niye ciğer parelerimizi götürüyorlar. Ne hakları var bize bunu yapmaya. Ciğerlerimiz yanıyor. Biz huzur istiyoruz, huzursuzluğu asla istemiyoruz. Ben oğlumu istiyorum. Neredeyse bana geri dönsün. Benim oğlum küçüktü. Benim oğlum orada olduğu sürece ve ayaklarım beni taşıdığı sürece ben buraya gelip oğlumu isteyeceğim. Oğlum neredeyse getirip bana teslim etsinler. Yaşadığım sürece oğlumu arayacağım" dedi.