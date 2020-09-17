MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı
GeriGündem Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı
Abone Olgoogle-news

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi.

Diyarbakır'dan sonra Şırnak'ta da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek protesto eylemi düzenledi. Geçen hafta Şırnak'ta aralarında şehit anneleri, eşleri ile çocukları kaçırılan annelerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşün ardından aileler, HDP il binası önüne gelerek eylem yapma kararı almıştı. Bugün 15 kadın ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelerek, teröre ve HDP'ye tepkilerini ifade etti.

'OĞLUM GELENE KADAR BEN HDP’NİN ÖNÜNE GELECEĞİM'

7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP önüne geldiğini söyleyen Emine Üstek, bu eylemlerini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Üstek, "Oğlum Kurban Bayramı'nda pikniğe gitti. Nereye pikniğe gideceğini sordum 'Anne bilmiyorum' dedi. Bütün arkadaşlarının evlerini dolaştım tüm arkadaşları evdeydi. Tek benim oğlum yoktu, oğlumun gelmesini istiyorum. Ben huzur, barış istiyorum. Oğlum gelene kadar ben HDP’nin önüne geleceğim. Oğlumu onlardan istiyorum. Niye ciğer parelerimizi götürüyorlar. Ne hakları var bize bunu yapmaya. Ciğerlerimiz yanıyor. Biz huzur istiyoruz, huzursuzluğu asla istemiyoruz. Ben oğlumu istiyorum. Neredeyse bana geri dönsün. Benim oğlum küçüktü. Benim oğlum orada olduğu sürece ve ayaklarım beni taşıdığı sürece ben buraya gelip oğlumu isteyeceğim. Oğlum neredeyse getirip bana teslim etsinler. Yaşadığım sürece oğlumu arayacağım" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle