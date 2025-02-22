Şırnak'ta çığ düştü: Kabinde sıkışan operatör o anlarını kaydetti

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Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yolu, ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışma sırasında, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör İrfan Cin, içerisine dolan kar nedeniyle iş makinesinin kabininde sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

'NEFES ALABİLİYORUM, ÇOK ŞÜKÜR'

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Cin'in, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Cin, kar altındaki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde; Cin'in, "Makine komple kara saplanmış, hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alabiliyorum, çok şükür, makine çalışıyor. Kıpırdatamıyorum kendimi" dediği duyuldu.

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ÖNCE ÇIĞIN DÜŞME ANINI ÇEKMİŞ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine düşen çığ, operatör İrfan Cin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çığın düşmesi sonucu kabinde sıkışan ve kar altında kaldığı anları çeken Cin'in çektiği görüntülerde; dağdan kopan kar kütlesinin gürültüyle iş makinesinin üzerine düştüğü görüldü.