×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şırnak'ta çığ düştü: Kabinde sıkışan operatör o anlarını kaydetti

Güncelleme Tarihi:

#Çığ#Şırnak#Karla Mücadele
Şırnakta çığ düştü: Kabinde sıkışan operatör o anlarını kaydetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 16:21

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Kabinde sıkışan operatör İrfan Cin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Cin, kar altında kaldığı anları cep telefonu ile kaydetti.

Haberin Devamı

Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yolu, ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışma sırasında, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör İrfan Cin, içerisine dolan kar nedeniyle iş makinesinin kabininde sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

'NEFES ALABİLİYORUM, ÇOK ŞÜKÜR'

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Cin'in, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Cin, kar altındaki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde; Cin'in, "Makine komple kara saplanmış, hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alabiliyorum, çok şükür, makine çalışıyor. Kıpırdatamıyorum kendimi" dediği duyuldu.

Haberin Devamı

ÖNCE ÇIĞIN DÜŞME ANINI ÇEKMİŞ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine düşen çığ, operatör İrfan Cin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çığın düşmesi sonucu kabinde sıkışan ve kar altında kaldığı anları çeken Cin'in çektiği görüntülerde; dağdan kopan kar kütlesinin gürültüyle iş makinesinin üzerine düştüğü görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çığ#Şırnak#Karla Mücadele

BAKMADAN GEÇME!