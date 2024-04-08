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Şırnak'ta BBP'li belediye başkanı yeni göreve başladı

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#Şırnak#BBP#Selahattin Aktuğ
Şırnakta BBPli belediye başkanı yeni göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 15:25

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde belediye başkanlığı seçimini kazanan Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Selahattin Aktuğ, mazbatasını alıp, görev başladı. İl Başkanı Hacı Güneş, İlk defa, bir ilçe belediye başkanlığını aldık dedi.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre; BBP'li Selahattin Aktuğ, yüzde 31,56 oy alarak Güçlükonak ilçesi belediye başkanı oldu. Mazbatasını alıp, göreve başlayan Aktuğ'u, BBP İl Başkanı Hacı Güneş ziyaret edip, tebrik etti. Güneş, Muhsin başkanın liderliğinde 31 yıldır mücadele ediyoruz. Onun liderliğinde ben de 25 yıldır Şırnak'ta mücadele ve hizmet ediyorum. Elhamdülillah Şırnak Güçlükonak'ta sancağı dalgalandırdık. İlk defa, bir ilçe belediye başkanlığını aldık. Güçlükonak ilçemize, ilimize, beldemize, köyümüze tüm halkımıza hayırlı vesile olmasını diliyorum. Elhamdülillah Gabar Dağı'nda, Cudi Dağında Büyük Birlik Partisi'nin bayrağını dalgalandırdık dedi.

Selahattin Aktuğ, 1972'de Siirt'in Eruh ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eruh'ta tamamlayan Aktuğ, evli ve 7 çocuk babasıdır.

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Şırnakta BBPli belediye başkanı yeni göreve başladı

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#Şırnak#BBP#Selahattin Aktuğ

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