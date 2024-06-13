Şırnak’ta araç şarampole devrildi: 1 ağır 5 yaralı

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Kaza, 16.00 sıralarında İdil ilçesi Sırtköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç, virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.