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Şırnak’ta araç şarampole devrildi: 1 ağır 5 yaralı

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#Şanlıurfa#İdil#Trafik Kazası
Şırnak’ta araç şarampole devrildi: 1 ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 17:49

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza, 16.00 sıralarında İdil ilçesi Sırtköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç, virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Şanlıurfa#İdil#Trafik Kazası

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