×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şırnak’ta anma töreni dönüşü 4 kaza: 1 ölü, 30 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Cudi Dağı#Hz. Nuh Anma Töreni
Şırnak’ta anma töreni dönüşü 4 kaza: 1 ölü, 30 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 20:42

ŞIRNAK’ta Cudi Dağı’nda düzenlenen Hz. Nuh’u Anma Töreni’nin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 30 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Cudi Dağı’nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh’u Anma Töreni’nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#Cudi Dağı#Hz. Nuh Anma Töreni

BAKMADAN GEÇME!