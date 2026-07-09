Şırnak’ta alacak kavgası kamerada; 3 yaralı, 11 gözaltı

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Diğer yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; iki grubun birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin sopa kullandığı görüldü.