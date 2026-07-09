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Şırnak’ta alacak kavgası kamerada; 3 yaralı, 11 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Alacak Meselesi#Kavga
Şırnak’ta alacak kavgası kamerada; 3 yaralı, 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 12:17

Silopi ilçesinde alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaşanan olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İki grubun birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin sopa kullandığı görüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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11 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Diğer yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; iki grubun birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin sopa kullandığı görüldü.

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#Şırnak#Alacak Meselesi#Kavga

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