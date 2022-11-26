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Şırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü: Takılan takı dudak uçuklattı

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#Düğün#Şırnak#Aşiret Düğünü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 11:00

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı köyünün Irak sınırında, Kerem Enc (25) ve Çiğdem Oflu (23) çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin kişi katıldı. Yöresel kıyafetli davetlilere, 350 kilo etli yemek ikram edildi. Çifte, düğünde 500 bin TL 300 bin TL'lik altın takıldı.

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Uludere’nin Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğünü yapıldı. Düğüne ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin kişi katıldı. Davetlilere, 350 kilo etli yemek dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu.

Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan görüntülendi. Gelin ve damada 500 bin TL ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.

Şırnakta 5 bin kişilik aşiret düğünü: Takılan takı dudak uçuklattı


Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

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Şırnakta 5 bin kişilik aşiret düğünü: Takılan takı dudak uçuklattı



Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunubelirterek, gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.

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#Düğün#Şırnak#Aşiret Düğünü

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