Şırnak'ta 4'üncü kattan düşmüştü... Hayata tutundu

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Uludere'de yaşayan Zafer Bayar, 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bayar ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından doktorlar, Bayar'ın yaşama şansının az olduğunu belirterek, donanımlı hastaneye sevk edilmesini önerdi. Bu öneriye uyan yakınları, Bayar'ı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Bayar'ı Opr. Dr. Murat Ziya Bağış ile Opr. Dr. Mustafa Akdi ameliyat etti. Bayar'ın beyin, kalp ve karaciğerinde oluşan hasar giderildi, 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da normal servise alındı.

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25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle vaka ile karşılaştığını, Zafer Bayar'ın neredeyse tüm vücut fonksiyonlarını yitirdiğini belirten Opr. Dr. Bağış, "Hastamızın 4'üncü kattan düşme neticesinde çoklu yaralandığı, hayati organlarının ciddi hasar gördüğü bilgisi geldi. Kalpten çıkan ana atardamarı yırtılmış, beyin, karaciğer ve dalak kanaması yaşamış, birçok kemiğinde de kırık olduğu bilgisi geldi. Bölgede bulunan hastaneler, bu vakayı kabul etmeyince biz kabul ettik. Hasta nakledildiğinde kasıktan girerek, ana atardamarının içerisine bir yapay damar yerleştirdik. Vücuttaki kaçak damarlar onarılarak, hastanın hayati tehlikeyi atlatmasını sağladık. Bu kadar ağır travmalı bir hastanın, hayatta kalması benim için de mucize oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu hastamız ikinci kez dünyaya gelmiş oldu" dedi.