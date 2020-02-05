Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak) (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 13:30,
Şırnak'ta 3 köyde okullara 'çığ' tatili
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde okullar bugün için tatil edildi.
Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde, bugün için okullar tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik; Beşağaç, Bölücek ve Güneyyaka köylerinde yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini söyledi.
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