Şırnak'ta 209 kilo 'eroin' ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Cizre ilçesinden batı illerine eroin sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cizre ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Depoda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 7 koli içerisinde 406 paket halinde 209 kilo eroin le geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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