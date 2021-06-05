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Sekvan KÜDEN-DHA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 23:04 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta 209 kilo 'eroin' ele geçirildi

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Şırnak'ta 209 kilo 'eroin' ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen, narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda batı illerine sevk edilmeye hazırlanan 209 kilo eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Cizre ilçesinden batı illerine eroin sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cizre ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Depoda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 7 koli içerisinde 406 paket halinde 209 kilo eroin le geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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