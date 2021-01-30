Şırnak'ta 20 köy ve 5 mezra yolu kardan kapandı

Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin trafiğin aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışması sürüyor.