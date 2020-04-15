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AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 01:47,Son Güncelleme:

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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