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Şırnak'ta 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Barış, hayatını kaybetti

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#Şırnak#Cizre#Cinayet
Şırnakta 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Barış, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:49

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Barış Nas, hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Barış Nas, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Nas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şırnak#Cizre#Cinayet

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