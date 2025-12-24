×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, 4 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#İdil#Bıçaklı Kavga
Şırnakta 2 grup arasında bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 10:25

Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Z.B. ile R.A., D.A., İ.A. ve M.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kavga sırasında R.A., yanında bulunan bıçakla Z.B.'yi sırtından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Z.B., ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Soruşturma başlatılırken, diğer yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#İdil#Bıçaklı Kavga

BAKMADAN GEÇME!