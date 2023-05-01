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Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı

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#Şırnak#Kaza#Şehit
Şırnakta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 18:43

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada aracın sürücüsü tutuklandı.

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Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit, 4’ü ağır, 43 askeri personel, sürücü ve muavinle birlikte 45 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü Serdar F.'nin jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.

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#Şırnak#Kaza#Şehit

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