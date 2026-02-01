×
Şırnak'ta 142 kg uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 10:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 142 kg uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şırnak’ta “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir.

Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.

Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.

