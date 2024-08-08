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Şırnak'ta 1 ay önce atanan Astsubay kalp krizi sonucu şehit oldu

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#Şırnak#Şehit#Asker
Şırnakta 1 ay önce atanan Astsubay kalp krizi sonucu şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 16:57

Şırnak'a 1 ay önce atanan yirmi yedi yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, görevi başında geçirdiği kalp krizi şehit oldu.

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Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.

Şırnakta 1 ay önce atanan Astsubay kalp krizi sonucu şehit oldu

Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.
Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.

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#Şırnak#Şehit#Asker

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