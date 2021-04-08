Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 30'uncu haftaya girildi

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütünü protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' 'Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

KÜRTLÜK İLE HERKESİ KANDIRDILAR

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için eyleme katıldığını söyleyen Ömer Üstek, "Çocuğum için bu yürüyüşü yapıyorum. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle geri getirsinler. Biz biliyoruz ki HDP götürdü. Üstelik biz Kürt’üz diyorlar. Kürtlük ile herkesi kandırdılar. Yalan söylediler. Ben kendi davamdan vazgeçmeyeceğim. Ben devletimin yanındayım. Oğlum bana acıyorsa evine geri gelir" dedi.

YAŞADIĞIM SÜRECE HDP ÖNÜNE GELECEĞİM

Anne Emine Üstek ise yaşadığı sürece HDP binası önüne geleceğini ifade ederek, "Oğlumu getirsinler. Allah’tan umudumu kesmiyorum. Oğlum ölmemişse annesine geri gelecek. Bıraksınlar oğlum gelsin. Metin, oğlum, neredeysen evine geri gel" dedi.

KANDİL'DE BİZİ ARTIK İYİ DUYSUN

Yakınlarını teröre kurban veren Hatice Atan ise terör örgütü PKK ve HDP'ye yönelik mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, Allah’ın izni ile annelerimiz evlatlarına kavuşuncaya kadar, onların yüreğindeki hasret dininceye kadar biz haklı mücadelemize devam edeceğiz. Biz buradayız, biliyoruz birileri rahatsız oluyor. Rahatsız olsunlar. Biz tek başımıza da olsak buranın önüne gelip çocukların hesabını sormaya devam edeceğiz. Herkes burada devletini seviyor. Ben Güneydoğu’daki bütün kadınlarımıza sesleniyorum, onlar da HDP binasının önüne gitsinler. Onlar da evlatlarının haklarını sorsunlar. Biz buradayız, onların yanındayız. Annelerin yüreğine artık bahar gelsin istiyoruz. Kandil’de bizi artık iyi duysun. Onların kökü kuruyuncaya kadar, onlar bitinceye kadar artık onların karşısında sadece askerimiz, polisimiz, korucularımız değil, artık elinde silah olmayan yürekli kadınlar var. Biz onlara hesap soracağız" dedi.

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