Şırnak'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Şırnak'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Şırnak 1914 senesinde ilçe olmuş ve Siirt’e bağlanmıştır. 1990 yılına kadar ilçe konumunda olan Şırnak, 1990 senesinde il statüsüne ulaşmıştır. Şırnak’ın toplamda 7 ilçesi bulunmaktadır.

Şırnak İlçeleri

Şırnak’ın ilçeleri şu şekildedir:

- Şırnak

- Beytüşşebap

- Cizre

- Güçlükonak

- İdil

- Silopi

- Uludere

Şırnak Hangi Bölgede?

Şırnak ili, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölge’sinde bulunmaktadır. Şırnak ilinin batı kısmı, Güneydoğu Anadolu Bölge’sinde, Dicle tarafında bulunur. Diğer kısmı ise, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Şırnak şehrinin Batı yönünde Mardin, kuzey yönünde Siirt, kuzeydoğu yönünde ise Hakkari illeri bulunur. Şırnak’ın güneyinde ise, Irak ve Suriye ülkeleri bulunur.

Şırnak Gezilecek Yerler

Bazebde Ören Yeri: Dicle nehrinin kıyısında yer alan Bazebde Ören Yeri, ilk çağ döneminden kalmadır. Bazebde Ören Yeri bölgesinde yer alan taştan köprü de, kesinlikle görülmesi gerekli olan bir yerdir.

Kasrik Ören Yeri: Bir diğer ismi Sazirka olan Kasrik Ören Yeri'nde, köprüler, su bentleri ve şehir kalıntıları yer alır. Bu bölge boğaz biçiminde olmasından dolayı, ılıman olan bir iklime sahiptir. Ayrıca Kasrik Ören Yeri, tarihler öncesinde, türlü medeniyetler tarafınca yazlık olarak kullanılmış bir bölgedir. Şuan hala Cizre’nin halkı, burayı hem dinlenmek, hem de piknik için kullanmaktadır.

Finik Ören Yeri Ve Kalesi: Finik Ören Yeri ve Kalesi, milat öncesi 4000 yılından kalmadır. Burada kervansaraylar, saraylar, mağaralara oyulmuş şekilde yapılmış olan evler, erkek ve kadın kabartmaları görülebilmektedir. Aynı zamanda, bu bölgeye yakın olan Finik Kalesinde de türlü kabartmalar görebilirsiniz.

Şırnak Tarihi Yerler

Şırnak’ın görülmesi gereken, tarih öncesi izlere rastlayabileceğiniz, pek çok tarihi yer bulunmaktadır. O halde Şırnak’a yolunuz düşerse mutlaka görmeniz gereken tarihi yerleri sıralayalım.

Cizre Kalesi: Cizre Kalesi, milattan önce 4000 senesinde, Guti İmparatorluğu tarafınca yaptırılmıştır. Cizre Kalesi, Şırnak ilinin kuzeyinde, Dicle Nehri’nin kıyısında yer alır. Kale, dış ve iç surlardan meydana gelmektedir. Cizre Kalesi XII. yüzyıl ve XVI. yüzyıl arasındaki dönemde aldığı biçim ile günümüze dek gelebilmiştir.

Cizre Ulu Camii: Cizre Ulu Camii, Hz. Ömer dönemi 639 senesinde eski bir kilise iken, camiye çevrilmiştir. Sonrasında ise Abbasi döneminde, camiye onarım yapılmıştır. Cizre Ulu Camii’nin giriş kapısı üzerinde Kuran’dan ayetler yer almaktadır. Camiinin giriş kapısı demirdendir. Ve 1983 senesinde Topkapı Sarayı Müzesi’ne götürülmüştür. Giriş kapısı üzerinde bakır kufi yazı ve gümüş motifler yer alır. Cizre Ulu Camii’ndeki en mühim eserlerden bir tanesi de, Ejderli Kapı Tokmağı denilebilir. Bu tokmak Selçuklu Dönemi’ne ait olmakla birlikte, İstanbul ilinde, Türk ve İslam Eserleri Müzesi içerisinde sergilenmektedir.

Meryem Ana Kilisesi: Meryem Ana Kilisesi, milattan sonra 57 senesinde yapılmıştır. Kilise Şırnak ilinde yer alan, İdil ilçesinde yer almaktadır. Süryani Ortodoks cemaatinin sahip olduğu Meryem Ana Kilisesi, faal durumdadır. Ayrıca kiliseye sonraki dönemlerde çan kalesi de ilave edilmiştir.

Hz. Nuh Türbesi: Büyük tufan olayı sonrasında Cizre’ye yerleşmiş olan Hz. Nuh’un ölümünden sonra, Dağkapı mahallesine gömülmüştür. Nuh Camii’nin güneyinde, caminin bodrum katında mezarı bulunmaktadır. Hz. Nuh Türbesi ilk olarak havraya çevrilmiş olup, sonraki dönemde kiliseye, 639 senesinde ise camiye çevrilmiştir.