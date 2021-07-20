Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı!

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye’de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. Bundan önceki Türkiye sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde kaydedilmişti.

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