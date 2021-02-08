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Gündem
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu: 54 gözaltı

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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu: 54 gözaltı
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ŞIRNAK genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 54 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Şubat’ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 54 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 1 tabanca ve bu silaha ait 1 şarjör ile 6 mermi, 314 gram esrar, 83 gram eroin, 21 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 295 paket kaçak sigara, 300 paket elektronik sigara tütünü, 52 kilo kaçak tütün, 55 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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