Şırnak opera ve baleyle tanışıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni hayata geçiriyor. 2024 - 2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunulacak. 7 Aralık’ta başlayacak olan Festival, “Opera ve Bale Her Yerde” sloganı ile ülkenin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlamayı hedefliyor.

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1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında; bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserler dâhil toplam 13 eser 14 temsille sanatseverlerle buluşacak.

ŞEHRİ NUH KONSERİ

Festivalin ilk durağı ise 7-8 Aralık tarihlerinde Şırnak olarak belirlendi. Böylece DOB, tarihinde ilk kez Şırnak’lı sanatseverlerle buluşacak. DOB Genel Müdürlüğü, şehrin eski adından yola çıkarak bölgede “Şehr-i Nuh (Nuh’un Şehri)” konseri düzenleyecek. Şırnak Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan etkinlik için bölgenin dokusuna uygun, Güneydoğu Anadolu’nun karakteristik özelliklerini yansıtan eserler repertuvara alındı. Kurumun önde gelen opera sanatçıları bu eserleri seslendirecek. Ayrıca etkinlik kapsamında, Haldun Özörten’in yazdığı, rejisini Zeynep Utku’nun üstlendiği “Sihirli Dünya” adlı çocuk müzikali de sahnelenecek.

Festival Şırnak’tan başlıyor.

YETENEKLİ GENÇLER ARANACAK

Şırnak’ta “Yetenek Her Yerde” sloganıyla yetenek taramaları da gerçekleştirilecek. Çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenecek bu etkinlik, genç sanatçılara eğitimler ve atölyeler sunarak, kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlayacak.

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ARALIK ETKİNLİK DOLU

DOB Genel Müdür Tan Sağtürk başta olmak üzere, altı DOB il müdürü ve idari çalışanları tam kadro etkinliğe katılmayı planlıyor. 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’ın ardından da sırasıyla Erzincan (8-10 Aralık), Kırklareli (12-13 Aralık), Ardahan (13-14 Aralık) ve Hatay’da (15-17 Aralık) düzenlenecek temsillerle izleyicilere ulaşacak.