Şırnak merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

#Şırnak#DEAŞ Operasyonu#Cizre
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 00:41

Şırnak merkezli iki ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan ve eleman temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 9 Nisan'da Şırnak ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5, Silopi ilçesinde 2, İdil ilçesinde 1 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda; 2 pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 55 kartuş ile çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

