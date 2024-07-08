Şirketlerin personel açığı Medeniyet Teknopark ile karşılanıyor

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Medeniyet Teknopark, bu yıl 350'ye yakın başvuru aldı. Başvurular değerlendirerek yazılım, finans, sağlık, kimya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara stajyer yönlendirmesi yapıldı. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, staj programlarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığı, Medeniyet Teknopark aracılığı ile karşılanıyor. Öğrencilerimiz, iş dünyasında gerçek projeler üzerinde çalışarak deneyim kazanıyor ve kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapıyor. Aynı zamanda, firmalar da genç ve dinamik beyinlerle çalışma fırsatı bularak inovasyon ve rekabet gücünü artırıyor" dedi.

TAK: HEM EĞİTİM HEM DE İŞ DÜNYASINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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Tak ayrıca, staj programlarının öğrenciler ve firmalar arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek “Bu tür staj programları, öğrencilerin kariyer yolculuklarına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlarken, firmaların da yeni nesil yeteneklerle iş birliği yaparak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyor. Medeniyet Teknopark olarak, hem eğitim hem de iş dünyasına değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇELİK: ÜNİVERSİTE OLARAK KARİYER YOLCULUKLARINDA YANLARINDA OLACAĞIZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise "İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi sektörle buluşturarak onlara staj ve iş imkanı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirme fırsatı buluyor. Genç yeteneklerimizin iş dünyasında yer almaları, hem kişisel hem de profesyonel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Üniversite olarak, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programlar, öğrencilerimizin vizyonlarını genişletmekte ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır. Aynı zamanda, iş dünyası ile kurduğumuz bu güçlü bağ, üniversitemizin eğitim kalitesini de yükseltmektedir. Öğrencilerimizin elde ettikleri bu değerli tecrübeler, mezuniyet sonrasında da onları bir adım öne çıkaracaktır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, gençlerimizin başarılarına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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“ÖĞRENCİLERE KARİYER DANIŞMANLIĞI, MENTORLUK VE EĞİTİM SEMİNERLERİ GİBİ ÇEŞİTLİ DESTEKLER DE SUNUYOR”

Teknopark, programlarıyla öğrencilerinin gelecekteki başarılarına katkı sağlamak amacıyla her geçen gün daha da güçlendiğini aktaran Prof. Dr. Çelik, “Staj programının yanı sıra, Medeniyet Teknopark öğrencilere kariyer danışmanlığı, mentorluk ve eğitim seminerleri gibi çeşitli destekler de sunuyor. Bu sayede öğrenciler, yalnızca staj deneyimi kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel hayata daha iyi hazırlanıyorlar. Bu girişim, öğrencilerin kariyer yolculuklarına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlarken, firmaların da yeni nesil yeteneklerle iş birliği yaparak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyor. Medeniyet Teknopark, bu tür programlarla hem eğitim hem de iş dünyasına değer katmaya devam edecek” dedi.