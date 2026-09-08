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Şirketin 122 milyon lirasını hesabına aktardı; muhasebe müdürü ve 18 şüpheli yakalandı

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#Muhasebe Dolandırıcılığı#122 Milyon Lira#Muhasebe Müdürü
Şirketin 122 milyon lirasını hesabına aktardı; muhasebe müdürü ve 18 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 11:32

İstanbul’da bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.’nın, yıllar içinde şirket hesaplarından toplam 122 milyon lirayı kendi ve suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi. Operasyonda M.A.’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınırken, 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile el konuldu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.’nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi.

Şirketin 122 milyon lirasını hesabına aktardı; muhasebe müdürü ve 18 şüpheli yakalandı

Şirketin hesaplarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığını belirledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli M.A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenledi.

Şirketin 122 milyon lirasını hesabına aktardı; muhasebe müdürü ve 18 şüpheli yakalandı

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Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda M.A.’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı.

Şirketin 122 milyon lirasını hesabına aktardı; muhasebe müdürü ve 18 şüpheli yakalandı

M.A.’nın dışında gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak ona yardım eden kişiler olduğu belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şirketin 122 milyon lirasını hesabına aktardı; muhasebe müdürü ve 18 şüpheli yakalandı

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#Muhasebe Dolandırıcılığı#122 Milyon Lira#Muhasebe Müdürü

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