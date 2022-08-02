Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Şimdi de 'silahlı saldırı düzenletti' iddiası

#İstanbul#Havva Gülşen#Silahlı Saldırı

İstanbul'da işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen Havva Gülşen'in (40) bu sefer de tehdit ettiği bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın evine silahlı saldırı düzenlettirdiği öne sürüldü. Gülşen'in saldırıdan yarım saat önce kendisine "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor" şeklinde mesaj attığını iddia eden Özant, "Artık devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.40 sıralarında Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın iddiasına göre; yaklaşık 9 ay önce işten çıkarılan Havva Gülşen, Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı. Yaklaşık 9 aydır tehditlerini sürdüren Gülşen yine iddiaya göre Özant'a, "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor. Elinizden geldiği her şeyi yapın, hatta daha fazlasını" şeklinde mesaj attı.

Söz konusu mesajın üzerinden yarım saat geçmesinin ardından Özant'ın 4. kattaki evi kurşunlandı. Saldırıda kimse yaralanmazken, merminin camı deldiği görüntülendi. Silahlı saldırının faili ya da failleri aranırken Özant, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı Şimdi de silahlı saldırı düzenletti iddiası

Haberin Devamı

'YORGUN KURŞUN DEĞİL HEDEF ALINDIĞI SÖYLENİYOR'

Havva Gülşen'in yanlarında 2 ay çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra Gülşen'in defalarca kendisini tehdit ettiğini öne süren şirket yöneticisi Tuğçe Özant, "Dün bana tehdit mesajı gönderdi. Yarım saat sonrasında evime silahlı saldırı gerçekleşti. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerin söylediğine göre, yorgun bir kurşun olmadığını, bilerek hedef alındığı söyleniyor. Kurşun camdan içeriye girerek duvara saplandı. Hedef alınmıştık. O sırada ben evde değildim ama ailem evdeydi" ifadelerini kullandı.

Şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı Şimdi de silahlı saldırı düzenletti iddiası

'ÇOCUKLARIMIZIN FOTOĞRAFINI +18 SİTELERDE PAYLAŞIYOR'

Havva Gülşen'in tehditlerinin 9 aydır devam ettiğini belirten Özant, şöyle devam etti: "Savcılık kararıyla benim dosyamla ilgili yakalaması çıktı. Başka kararlar da alındı. Yaklaşık 30 mağdur kişi var. 30 kişinin çocukları da bu işinin içerisinde. Resimlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan alınarak, hem de çocuklarımızın resimleri alınarak +18 yaş üstü sitelerde paylaşıyor. Can sağlığımız tehlikede. Olayı gerçekleştiren kişinin Hava Gülşen olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı numaradan bizleri arıyor. Tehditleri devam ediyor."

Haberin Devamı

İlgili Haber

Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı 4 yıla kadar hapis istemiyle davaŞirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! 4 yıla kadar hapis istemiyle davaHaberi görüntüle

Özant, "Yarım saat öncesinde böyle bir mesaj atıp yarım saat sonrasında böyle bir silahlı saldırı karşılaştık. Evet işten çıkarıldığı için, daha önce ki mağdurlarda aynı şekilde onlarda çalışıp işten çıkarıldığı için takıntılı hale getiriyor. Hepimizle ayrı ayrı uğraşmaya devam ediyor. Biz kendimizi düşünmüyorduk. Olayın içerisine çocuklarımız girene kadar 7 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocukların +18 yaş üstü sitelerde fotoğrafları olması, telefon numaraları olması, ev adreslerinin olması, bizim en can alıcı noktamız. Artık devlet büyüklerimizden destek istiyoruz." dedi.

Şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı Şimdi de silahlı saldırı düzenletti iddiası

NE OLMUŞTU

Havva Gülşen hakkında işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşarak itibar suikastı yaptığı iddiasıyla birden çok iş yeri sahibi savcılığa başvurarak şikayetçi olmuştu.

Haberin Devamı

Bu şikayetlerden birine yönelik yürütülen soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanmış ve tutuksuz şüpheli Gülşen hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı Şimdi de silahlı saldırı düzenletti iddiası

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Havva Gülşen#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram