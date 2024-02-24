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Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı...İmamoğlu açıkladı: Davet edildim katılacağım

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Metro
Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı...İmamoğlu açıkladı: Davet edildim katılacağım
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü açılışı yapılacak Sirkeci – Kazlıçeşme hattı açılışına katılacağını söyledi.

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Dün Sancaktepe’de  vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, görev süresi içinde açılış törenlerine hiç davet edilmediğini ileri sürüp, şunları söyledi: “Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul’daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim. Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya, bu sefer ilk kez, Sirkeci – Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına, Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim.

BAKAN’A TEŞEKKÜR

Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa. O bakanlık, o makamlar, onlar kadar benim kardeşim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, her yerde anlatacağım”

 

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Metro

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