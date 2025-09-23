×
Sirkeci Garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

Güncelleme Tarihi:

#Sirkeci Garı#Restorasyon#Kültür Sanat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 10:37

İstanbul’un simge yapılarından Sirkeci Garı, Bakan Ersoy liderliğinde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı’nda incelemelerde bulundu. Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak.” dedi.

BAKAN ERSOY'UN MESAJI NET: "SİRKECİ OTEL YA DA AVM OLMAYACAK!

Bakan Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını özellikle vurguladı. “Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul’un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sirkeci Garı’ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.
TREN TAŞIMACILIĞI SÜRECEK

Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak.

Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.

