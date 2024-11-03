Şirin’i de katlettiler... Küçük kızın cansız bedeni mezarlıkta bulundu: Boğularak öldürüldü, cinsel istismar ve öldürmeden tutuklandı

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İstanbul Şişli’de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, üç gün önce evden çıkmış ve geri dönmemişti. Kızlarının eve gelmediğini fark eden aile, kısa bir aramanın ardından emniyete kayıp bildiriminde bulundu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şirin’in en son görüldüğü bölgede çalışmalar yoğunlaştırılarak bir iz arandı. Çevredeki güvenlik kameraları saat saat incelendi. Görüntülerde Şirin’in önce birkaç çocukla, ardından yaşlı bir kâğıt toplayıcısıyla birlikte Feriköy Mezarlığı çevresinde olduğu tespit edildi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kameralardan kimliği belirlenen kâğıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde olayla ilgisi olmadığını söyleyen şüpheli, görüntülerin incelenmesiyle suçunu itiraf etti. Mustafa Örün, Şirin’i boğarak öldürdüğünü ve cesedini Feriköy Mezarlığı’nda bir çukura attığını söyledi. Polis ekipleri, Feriköy Mezarlığı’nda yaptıkları aramada 6 yaşındaki Şirin’in cansız bedenine ulaştı. Şirin’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Şüpheli Mustafa Örün ifadesinde, küçük Şirin’i neden ve nasıl öldürdüğünün detaylarını anlattı. Mustafa Örün ifadesinde, “Çocuğa istismarda bulunmadım. Yanıma para istemek için geldi, peşime takıldı ve beni rahatsız etti. Canımı çok sıktı, bu nedenle boğazını sıktım ve öldürdüm. Sonra mezarlığa götürüp üzerini çalı çırpıyla kapattım” dedi.

Örün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İSTİSMAR SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Savcıya ifade veren Mustafa Örün, Şirin’in küfrettiğini, kendisinin de morali bozuk olduğu için sinirlendiğini, Şirin’in üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğduğunu ve üstünü otlarla kapattığını anlattı. Emniyette cinsel istismar suçlamalarını reddeden Örün, savcılık ifadesinde bu suçunu da itiraf etti.

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Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Örün, buradaki sorgusunun ardından, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuğu kasten öldürme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.