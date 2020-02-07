Şırınga çikolata ölümleri! Müdür ve öğretmenlere ceza verildi

ANKARA, Keçiören’deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda okuyan Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaştı. Nefes alamayan Mert Yağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şırınga çikolatanın hatalı üretildiği ve ucundaki bir parçanın koparak Mert Yağız’ın boğazına kaçtığı tespit edildi.



Mert Yağız’ın ölümünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü, müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenleri açığa aldı ve soruşturma başlattı.



Soruşturma sonunda müdür, müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenlerle ilgili okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme ve aylıktan kesme cezası verildi. Ceza alanların görev yerleri de değiştirildi. MEB yetkilileri, Mert Yağız’ın ölümüyle ilgili adli süreci de yakından takip ettiklerini söyledi.