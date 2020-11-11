Şırınga çikolata davasına bilirkişi raporu damga vurdu! Mert asli kusurlu

Ankara’da Aktepe Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda 1–G sınıfı öğrencisi olan Mert Yağız Köksal, 2019 yılında okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının boğazına takılmasından sonra havasız kalarak hayatını kaybetmişti. Küçük Mert’in ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Hacı Çam, söz konusu ürünü üreten Yunus T. ve Mert’in ölümüne yol açan ürünü satan kantin işletmecisi Neşe Y. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6’şar yıl hapis talebiyle dava açtı.

BİR KEZ DAHA YIKILDIK

Bilirkişi raporunda ise ‘maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranışı sonucu ölümüne neden olduğu’ gerekçesiyle küçük Mert’in asli kusurlu olduğu savunuldu. Olayla ilgili olarak ihmali olduğu düşünülen okul müdür ve müdür yardımcıları hakkında ‘görevi ihmal suçu’ yönünden dosyaları ayrılarak, Memur Suçları Soruşturmasına gönderildiği anlatıldı.

Bilirkişi raporuna ilişkin olarak baba Faruk Köksal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “7 yaşındaki bir çocuğun suçlu bulunmasını kabul etmek mümkün değil. Bu raporu duyduktan sonra tekrar yıkıldık. Bu ürünü satılmasına izin verenler suçsuz da benim oğlum mu suçlu yani. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim hayatımız bitti, neşemiz bitti” dedi.