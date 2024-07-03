‘Şirine’yi atan akademisyenin 3 yıl hapsi istendi

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Sahibi Fatma Aydın’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Elanur P. hakkında ev hayvanına işkence suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın 6 Şubat’ta görülen ilk duruşmasında savunma yapan Elanur P. şunları söyledi:

“Bu kedi sürekli evimin önüne işiyordu. Eşyalarımı dağıtıyordu. Kapıma zarar vermişti.”

Dün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Elanur P.’nin “ev hayvanına işkence etme ya da kötü muamelede bulunmak” suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Elanur P.’nin avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.