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‘Şirine’yi atan akademisyenin 3 yıl hapsi istendi

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#Akademisyen#Kedi#İşkence
‘Şirine’yi atan akademisyenin 3 yıl hapsi istendi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan Elanur P. (49), 15 Ağustos 2023’te, İstanbul Küçükçekmece’de yaşadığı binada komşusunun Şirine isimli kedisini tekmeledikten sonra 4. kattaki pencereden aşağı attı.

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Sahibi Fatma Aydın’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Elanur P. hakkında ev hayvanına işkence suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın 6 Şubat’ta görülen ilk duruşmasında savunma yapan Elanur P. şunları söyledi:

“Bu kedi sürekli evimin önüne işiyordu. Eşyalarımı dağıtıyordu. Kapıma zarar vermişti.”

Dün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Elanur P.’nin “ev hayvanına işkence etme ya da kötü muamelede bulunmak” suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Elanur P.’nin avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunmalarını hazırlamak  için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

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#Akademisyen#Kedi#İşkence

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